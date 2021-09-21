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Uyuşturucu madde etkisinde araç kullandı, binlerce lira cezadan kaçamadı

Sivas’ta uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 5 yıl süreyle el konuldu.

Asayiş 21.09.2021, 16:05
Uyuşturucu madde etkisinde araç kullandı, binlerce lira cezadan kaçamadı

Sivas’ta uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 5 yıl süreyle el konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 52.79 gram metamfetamin, 346.72 gram bonzai, 30 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 11 Şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında, 3 şahsa ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında işlem yapıldı. 2 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanıp cezaevine gönderildi. Öte yandan bir şahsa ise uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 6 bin 909 TL idari para cezası uygulanarak şahsın ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

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