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Uyuşturucu kuryesi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş 20.11.2022, 17:01
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri farklı illerden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu kuryesi D.K. yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 48 gram metamfetamin ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.