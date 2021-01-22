Uyuşturucu kuryesi karı koca 2 kilo 182 gram esrarla yakalandı: 1 tutuklu

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 182 gram esrarla yakalanan çiftten 1’i tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 2 kilo 182 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ahmet Damar ve eşi Fatma Damar gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Damar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Fatma Damar serbest bırakıldı.