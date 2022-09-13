Uyuşturucu kullandı, akrabalarının arabasını taşladı
Bağcılar’da uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs, akrabalarının aracını taşladı. Zanlı, polis ekiplerince güçlükle gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar’da uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs, akrabalarının aracını taşladı. Zanlı, polis ekiplerince güçlükle gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir şahıs, uyuşturucu maddenin etkisiyle yarı çıplak bir şekilde sokağa çıkarak akrabalarının park halindeki araca taşla saldırdı. Aracı defalarca taşlayan şahıs, mahalledekilere zor anlar yaşattı. Şahsın sakinleşmemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısla konuşup sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çok sayıda polis daha sonra şahsı yere yatırarak güçlükle gözaltına aldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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