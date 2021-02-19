Uyuşturucu kullanan taksiciyi müşterinin hassas burnu ele verdi...

Saat 04:00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde iddiaya göre ticari taksi durağına gelen 2 kadın müşteri binmek istedikleri ticari taksi içerisinde farklı bir koku hissetti.

İHBAR ETTİLER

Kokudan şüphelenen kadınlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın içerisinde arama sırasında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan bir aparat ele geçirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

A.Ö ve A. O. Ç. isimli taksi şoförleri polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İsmini vermek istemeyen kadın yolcu, "Evet, bir koku aldım şahsen binmek istemedim. Koku aldığım için ihbarda bulundum" dedi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.