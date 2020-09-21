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Uyuşturucu kaçakçısı emekli polis Erzurum Adliyesine getirildi
ERZURUM’DA ARACINDA 61 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU BULUNAN EMEKLİ POLİS MAHKEMEYE ÇIKARILMAK ÜZERE ERZURUM ADLİYESİNE GETİRİLDİ.
Asayiş 21.09.2020, 11:00
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Erzurum’da aracında 61 kilo 750 gram uyuşturucu bulunan emekli polis mahkemeye çıkarılmak üzere Erzurum Adliyesine getirildi.
Dün akşam saatlerinde Erzurum uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durdurulan emekli polisin aracından 61 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi. Erzurum Aşkale uygulama noktasında alınan istihbarat sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından emekli polis S.N.A. yönetimindeki 34 HR 3384 plakalı otomobil durduruldu. Narkotik köpeği ‘Dük’ ile otomobilde yapılan aramada, aracın çamurluğuna yapılmış özel bölümde gizlenen 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
Emekli polis S.N.A. polis ekipleri tarafından mahkemeye çıkarılmak üzere Erzurum Adliyesine getirildi.
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