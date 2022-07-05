Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi "sualtı dronu"

İspanyol polisi, Fas’tan deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı için üretilen ve 200 kilograma kadar uyuşturucu taşıyabilen 3 sualtı dronu ele geçirdi.

İspanya polisi yürüttüğü 14 aylık operasyon sonucunda, Fas’tan İspanya’ya Cebelitarık Boğazı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığında kullanılmak üzere sualtı dronları üreten bir çetenin çökertildiğini duyurdu. Cadiz, Malaga ve Barselona’da 8 kişinin gözaltına alındığı, aralarında gerekli teknik bilgiye sahip nitelikli helikopter pilotu olan bir baba ve oğlunun bulunduğu belirtildi. Uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan sualtı dronlarına ilk kez el konulduğu belirtilerek, "Bu cihazlar, uyuşturucu kaçakçılarının büyük miktarlarda uyuşturucuyu Cebelitarık Boğazı üzerinden uzaktan taşımasını mümkün kılıyor" denildi. Dronların yapıldığı depoya gerçekleştirilen baskında 200 kilograma kadar uyuşturucu taşıyabilen 3 sualtı dronu ele geçirildiği, birinin yapımının tamamlandığı, 2’sinin ise yapım aşamasında olduğu kaydedildi. Yapımı tamamlanan sualtı dronunun kokain kaçakçılığında kullanılmak üzere Fransız bir çeteye teslim edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Sualtı dronlarında GPS (navigasyon) sistemi bulunduğu, dünyanın herhangi bir yerinden uyuşturucu tacirleri tarafından çalıştırılabildiği ifade edildi. Özellikle uyuşturucu taşımaya yönelik çok çeşitli hava, kara ve deniz araçları yapımında uzmanlaştığı ifade edilen çete üyeleri, araçları Danimarka, İtalya, Fransa ve İspanya’daki suç örgütlerine tedarik etmekle suçlanıyor.

Operasyonda ayrıca büyük miktarda uyuşturucu, 157 bin 300 eurodan fazla nakit para ve 6 insansız hava aracı ele geçirildi.