Uyuşturucu kaçakçılarına büyük ceza
İran’dan Van’a uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yargılanan şahıslara büyük ceza verildi.
İran’dan Van’a uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yargılanan şahıslara büyük ceza verildi.
İran İslam Cumhuriyetinden 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 5 ayrı yakalamada ülkemize getirilen 221 kilogram eroin ve 104 kilogram esrara ilişkin olarak, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/209 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama neticesinde bugün karar duruşması görüldü. Hükme göre 5237 sayılı TCK’nın 188/3. Maddesi uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan; 11 sanık hakkında ayrı ayrı 30 yıl hapis ve 150 bin TL adli para, 7 sanık hakkında ayrı ayrı 17 yıl 6 ay hapis ve 75 bin TL adli para, 6 sanık hakkında ayrı ayrı 30 yıl hapis ve 187 bin 500 TL adli para, 1 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) hakkında 10 yıl hapis ve 125 bin TL adli para, 1 SSÇ hakkında 10 yıl hapis ve 75 bin TL adli para, 1 sanık hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 93 bin 740 TL adli para ile 2 sanık hakkında beraat kararı verildi.