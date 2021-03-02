Uyuşturucu imal edenlere operasyon: 6 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de uyuşturucu imal eden 6 şüpheli, 2 ay süren takibin ardından şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbaratı çalışma neticesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, projeli çalışmalar kapsamında 2 ay süreyle takip edildi. Yapılan takipler kapsamında şüpheliler B.A., E.A., B.B.T., T.Z.B, U.C. ve K.Ş’ye yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi. 6 şüpheli, evlerinde ve araçlarında yapılan arama neticesinde kıskıvrak yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 119 gram metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

Ayrıca soruşturma sürecince şüpheli 6 şahıs hakkında ’kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’ suçundan adli işlem yapıldı.