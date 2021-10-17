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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu üzerinde bonzai ile yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 17.10.2021, 16:57
Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu üzerinde bonzai ile yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen B.K.’yi takibe aldı. Zanlı, narkotik polisi tarafından 5,79 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ile yakalandı. Zanlının adresinde yapılan aramada ise 4 paket halinde 13,21 gram esrar maddesi, 0,28 gram metamfetamin maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 2 adet bong çubuğu ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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