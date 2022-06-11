banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 11.06.2022, 12:29
Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışma çerçevesinde G.D. adlı şahsın üst ve Dumlupınar mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada; 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 24 adet tabanca mermisi, 3 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 1 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan G.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur