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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 11.06.2022, 12:29
Hatay’ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışma çerçevesinde G.D. adlı şahsın üst ve Dumlupınar mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada; 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 24 adet tabanca mermisi, 3 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 1 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan G.D. hakkında adli işlem başlatıldı.