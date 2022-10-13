Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu maddelerle yakalanan biri kadın 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi’nde saat 06.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu B.Y. (25), K.K. (24) adlı şahıslar ile R.D. (19) adlı kadının üzerlerinde ve B.Y. isimli şahsın ikametinde 1476 adet sentetik ecza hapı, 10 bin 200 TL nakit para, 1 adet 9 mm kuru sıkı tabanca, uyuşturucu ve uyarıcı madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.