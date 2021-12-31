Uyuşturucu ile mücadele sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri yaptıkları operasyonda Metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Sancaklar Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramada, 1 gram Metamfetamin maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 TL para, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet bu tabancalara ait fişek ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.