Uyuşturucu ihbarı yapılan gemi didik didik arandı

Zonguldak’ta limana yanaşan yük gemisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, gemiyi didik didik aradı. 5 gün süren arama çalışmalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılamayınca, arama çalışmaları sonlandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren ekipler limana yanaşan SIVOTA isimli gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu üzerine gemide arama çalışması başlattı. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ve dalgıç ekiplerinin de katılımıyla yaşam alanı, makine dairesi, güverte bölümlerinde narkotik dedektör köpeklerle aramalar yapıldı. 11 Şubat günü başlayan aramalar gemide herhangi bir suç unsuruna rastlanılamayınca 16 Şubat tarihinde sonlandırıldı.