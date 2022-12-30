Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan B.G. isimli şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Kökçüoğlu Mahallesi’nde 166 kapsül sentetik ecza ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan B.G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. B.G. hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.