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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANAN A.Ç. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 08.10.2020, 09:58
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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini edindikleri A.Ç. isimli şahsı 21 adet sentetik ecza hap ile birlikte yalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 392 adet daha sentetik ecza hap ele geçirildi. A.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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