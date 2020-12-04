banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?
Haftanın son işlem günü ekonomide neler oluyor?
Haftanın son işlem günü ekonomide neler oluyor?
Spot altın fiyatı yükselişini devam ettiriyor
Spot altın fiyatı yükselişini devam ettiriyor
Sivasspor 0 - 1 Villarreal Maç Özeti ve Golleri
Sivasspor 0 - 1 Villarreal Maç Özeti ve Golleri

Uyuşturucu hap satmaya gözaltı

Samsun’da bir zanlı, ’uyuşturucu hap sattığı’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

Asayiş 04.12.2020, 11:43
3
Uyuşturucu hap satmaya gözaltı

Samsun’da bir zanlı, ’uyuşturucu hap sattığı’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi aldıkları E.G. isimli şahısla ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda, şüpheli şahıs ile teması görülen 1 şahıstan 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın devamında E.G.’nin ikametinde yapılan aramada 35 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 255 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
Yorumlar (0)
12°
açık