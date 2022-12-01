Uyuşturucu hap dolu çantayı otobüste bıraktı, yazıhaneden almaya gelince yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde içerisinde 19 bin 763 adet uyuşturucu hap olan çantayı otobüste bırakıp giden, bir süre sonra yazıhaneden tekrar almaya gelen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsle Erdemli ilçesine gelen ve yakalanma korkusuyla çantasını almadan inen bir şahıstan şüphelendi. Şüphelinin, daha sonra çantasını almak için yazıhane ile iletişime geçtiğini öğrenen ekipler, otobüs firması görevlilerinin bilgisi dahilinde çalışma yaptı. Planlı ve titizlikle yapılan takip sonucunda çantanın tutulduğu Erdemli ilçesinde firmanın yazıhanesine gelen şüpheli S.D. çantayı aldıktan sonra çıkışta suçüstü yakalandı. Çanta içinde yapılan aramada 19 bin 763 adet Extacy hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.