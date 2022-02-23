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Uyuşturucu ele geçirilen alkollü eğlence mekanı mühürlendi
Sakarya’nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen alkollü eğlence mekanı 30 gün kapatılmak suretiyle mühürlendi.
Asayiş 23.02.2022, 14:55
Sakarya’nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen alkollü eğlence mekanı 30 gün kapatılmak suretiyle mühürlendi.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında alkollü eğlence mekanında 36 adet extacy hap ele geçirilmişti. Bu kapsamda Karasu Kaymakamlığı’nın 16 Şubat 2022 tarihinde aldığı karar neticesinde eğlence mekanı 30 gün süreyle kapatılarak girişi mühürlendi.