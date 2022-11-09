Uyuşturucu dolu poşeti araçtan attılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar

Samsun’da jandarmanın yol kontrolü yaptığını gören 2 şüpheli, uyuşturucu dolu poşeti araçtan atsa da yakalanarak gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı bağlı Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timince yol kontrolü yapıldığı esnada, kontrol noktasına yaklaşan bir araçtan siyah bir poşetin atıldığı tespit edildi. Jandarmanın dikkati sayesinde araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, kişileri araç ve ev aramasında çok sayıda uyuşturucu ve suç unsuru ele geçirildi.

Konu hakkında Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden araç, şahıs ve ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 594 gr kubar esrar, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 4 gr kenevir tohumu ele geçirilmiş olup, şüpheli 2 iki şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece-gündüz demeden fedakârca görev yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı personelini uyuşturucuyla mücadele konusunda ortaya koydukları özverili gayretlerinden dolayı tebrik ederek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.