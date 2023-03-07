Uyuşturucu davasında sanığa 21 yıl hapis

Eskişehir’de ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan yargılanan 2 sanıktan biri beraat ederken, bir sanık ise 21 yıl hapis ve 42 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 13’üncü celsesinde sanıklar Ö.G. ile Ş.Ş. duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanları ile son sözlerin sorulmasının ardından mahkeme heyeti esas hakkındaki kararını açıkladı. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan yargılanan 2 sanıktan Ş.Ş. hakkında beraat kararı verilirken, sanık Ö.G. ise 21 yıl hapis ve 42 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.