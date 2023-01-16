Uyuşturucu çeteleri arasında yaşanan cinayette 2 sanığa ’ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası verildi

Ankara’da 2020 yılında uyuşturucu satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan çatışmada, ’Dalin’ lakaplı çete lideri İsmail Altun’u öldüren Ünal Layık ve beraberindeki 5 kişi ile Ünal Layık’ın yerini söylemediği için yabancı uyruklu Abdulhai Alkuda’yı tabancayla öldüren Altun’un adamları Halil İbrahim Sarısu ve Erhan Mercan hakkında ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

“İki uyuşturucu tacirine “Ağırlaştırılmış müebbet”

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulunurken, sanık Zuhal Tetik katılmadı. Cumhuriyet Savcısı Umut Sadak’ın esasa ilişkin mütalaasını okumasının ardından sanıklara mahkeme başkanı tarafından son sözlerini söylemeleri için söz verildi. Sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Erhan Mercan, Halil İbrahim Sarısu hakkında ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, sanık Seyfettin Koluman’ın ise müebbet hapis cezasından ceza indirimi yapılarak 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Demet Tutar, Zuhal Tetik ile Serap Tetik ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 5 ay hapis cezası aldı.

Olayın Geçmişi

Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde 17 Aralık 2020 tarihinde uyuşturucu ticareti yapan Ünal Layık’a husumetlisi İsmail Altun tarafından kahve önünde pusu kurularak saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Ünal Layık’ın adamları kaçan aracı takip ederek çapraz ateşe tutmuş ve aracın kaza yapmasına sebep olmuşlardı. Kaza sonrası ateş etmeye devam eden Layık’ın adamları ‘Dalin’ lakaplı Altun’un üç adamından birisi öldürürken, ikisinin yaralanmasına sebep oldu. Olayın 1.5 ay sonrasında Altındağ’da bulunan Siteler bölgesinde Ünal Layık’ın adamları ‘Dalin’ lakaplı çete lideri İsmail Altun’a pusu kurarak öldürmüşlerdi.