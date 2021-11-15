Uyuşturucu bulunduran Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanının iş akdi feshedildi

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli F.D. sürekli işçi kadrosunda görev yaptığı esnada emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda göz altına alınıp mahkemece tutuklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, F.D.’nin iş akdi feshedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son zamanlarda basın ve yayın organlarında yer alan Malatya mahreçli “İl Müdürlüğünde Narkotik Operasyonu” başlıklı haber nedeniyle yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 30 Kasım’da F.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirilip, şahıs gözaltına alındığı hatırlatılırken, ayrıca yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulduğu bilgisi verildi.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli F.D.’nin iş akdi feshedildi

F.D.’nin “Yeşil Reçeteye Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcı Özelliği Olan Hap Satmak” suçundan 31 Kasım’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı anımsatılan açıklamada, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli F.D.’nin iş akdinin feshedilerek kurum ile ilişiğinin kesildiği kaydedildi.