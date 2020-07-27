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Uyuşturucu baskınında tabanca ele geçirildi
KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE KENEVİR EKİLDİĞİ İHBARI ÜZERİNE BİR EVE BASKIN DÜZENLEYEN POLİS, 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA, 1 ADET ŞARJÖR VE 33 ADET MERMİ ELE GEÇİRDİ.
Asayiş 27.07.2020, 10:55
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Konya’nın Akşehir ilçesinde kenevir ekildiği ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen polis, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 33 adet mermi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi’nde B.B.’nin evinde kenevir ektiğini ve uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Arama kararı ile eve baskın düzenleyen polis, evde bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör ile 33 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli B.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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