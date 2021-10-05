Uyuşturucu baskınında silah ve bıçak yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yakalanan ve uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan şahsın evinde yapılan aramada, 1 havalı tüfek, 1 tabanca. 3 kuru sıkı tabanca 5adet çakı olarak bilinen bıçak ele geçirildi.

Edinilen biligiye göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli Narkotim ekibi Yunus Emre Mahallesi Ticaret Borsası Kavşağı Mevkiinde şüphe üzerine bir aracı durdu. Otomobilde yapılan aramada sürücüsü M.C. isimli şahsın üzerinden 1.40 gram eroin maddesi, yolcu kısmında bulunan H.B. isimli şüpheliden ise 17.09 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.B isimli şahsın evinde yaptığı aramada ise. 1 adet tabanca ve 3 adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 3 adet şarjör ve toplam 28 adet 9 mm fişek, 32 adet kurusıkı ses fişeği, 1 adet havalı tüfek, 8 adet cep telefonu, 5 adet çeşitli renk ve ebatlarda bıçak, ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.B isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan, sürücü M.B. ve arka yolcu kısmında bulunan M.P. isimli şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ve M.P. savcılıkça serbest bırakılırken H.B. isimli şüpheli tutuklandı.