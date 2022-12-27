Uyuşturucu baronu savcıya 48 yıl hapis istendi

Adana-Konya hattında uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan eski Adana Savcısı Osman Yarbaş’ın da aralarında bulunduğu 10’u tutukla 21 sanık hakkında dava açıldı. Hakkında 48 yıla kadar hapis cezası talep edilen Yarbaş’ın uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu" iddia edildi.

Konya merkezli "uyuşturucu ticareti" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda 43 kilo 600 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili aralarında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş ve 4 polisin de bulunduğu 10’u tutuklu 21 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Adana’da görevli cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş’ın "örgütün lideri" olduğu ve 7 ayrı "uyuşturucu ticareti" suçuna karıştığı, ele geçirilen toplam 43 kilo 600 gram eroinden de sanığın sorumlu olduğu belirtildi.

Yarbaş’ın diğer sanıklar C.K, S.K. ve polis C.A. ile irtibat halinde bulunduğu, örgüt içerisinde hiyerarşik yapılanma olduğu vurgulanan iddianamede, "Bu şahıslar ile zaman zaman aynı araç içerisinde seyahat ettiği, örgüt lideri Osman Yarbaş’ın Konya’ya nakledilecek uyuşturucu maddeleri yönetici C.K. aracılığı ile yine C.K’nin ayarlamış olduğu öncüler ve kuryeler vasıtası ile doğu illerinden önce Adana ve Mersin’e, bu illerden de Konya’ya naklettirerek, Konya’da uyuşturucu maddenin dağıtımından sorumlu olan B.T. ve G.T’ye teslim ettirdiği tespit edilmiştir" denildi.

İddianamede sanık Osman Yarbaş’ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 48 yıla kadar, diğer 20 sanığın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 19’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.