banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?

Uyuşturucu aranan araçtan tarihi eser çıktı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir araçta uyuşturucu arayan ekipler, tarihi eser ele geçirdi.

Asayiş 27.04.2021, 10:44
1
Uyuşturucu aranan araçtan tarihi eser çıktı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir araçta uyuşturucu arayan ekipler, tarihi eser ele geçirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta uyuşturucu ve uyarıcı madde olabileceği ihbarını aldı. Kırıkhan İlçesi Topboğazı Mahallesi’nde S.A. isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta uyuşturucu madde arama köpeği Öğle ile birlikte yapılan arama sonucunda, aracın motor kısmına gizlenmiş vaziyette 1 adet İslami dönem altın sikke, 3 adet bronz mühür, 3 adet yüzük kaşı, 2 adet altın küpe, 1 adet altın yüzük, 1 adet kurşun medusa başı, 2 adet bronz baskı, 1 adet heykel başı bronz ip baskılı, 1 adet heykel başı aplik bronz, 1 adet bronz obje, 6 adet bronz kandil, 3 adet kandillere ait parçalar, 1 adet hayvan figüranı, 8 adet gümüş Helenistik dönem taklidi sikke, 1 adet sikke kalıbı ve 2 adet amulet taş altın ele geçirildi.

Şüpheli S.A. gözaltına alına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?