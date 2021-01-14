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Uyurken bıçaklandı
Adana’da bir kişi aracında uyurken bacağından bıçaklandı.
Asayiş 14.01.2021, 09:13
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Adana’da bir kişi aracında uyurken bacağından bıçaklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karataş-Adana arasında taşımacılık yapan Ali Kelebek, Yüreğir Otogarında aracının içine yattı.
Bir süre sonra bacağında yanma hisseden Kelebek uyandı. Minibüs şoförü bacağından bıçaklandığını anlayınca 112’yi aradı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Kelebek sağlık ekipleri gelinceye kadar kanamayı durdurmak için bacağını minibüsün kapısına dayayıp sandalyede oturdu.
Ali Kelebek, minibüste uyurken bıçaklandığını ne olduğunu anlamadığını kimseyi de görmediğini söyledi. Kelebek, sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü.Polis, minibüs şoförünü bıçaklayan saldırganı bulmak için çalışma başlattı.
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