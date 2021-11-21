UYUMA projesi sayesinde 37 bin 593 ihbara anında müdahale edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen UYUMA projesini bugüne kadar 473 bin 937 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara ise güvenlik güçleri anında müdahale etti.

İçişleri Bakanlığı, toplumun uyuşturucu ile mücadele sürecine katılması, suçun tüm delilleri ile ortaya konulması, topyekün güçlü bir mücadele oluşturulması amacıyla 2017 yılından itibaren önemli toplumsal projeleri hayata geçirdi. Bu projelerden biri olan UYUMA projesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan tamamen yerli ve milli bir yazılım. Akıllı telefonlara kolayca indirilebilen uygulama üzerinden bildirim yapan vatandaşların kimlik bilgileri gizli kalırken, soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler ile paylaşılmıyor. UYUMA uygulamasını bugüne kadar 473 bin 937 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara ise anında güvenlik güçlerince müdahale edildi.