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Uykuya dalan arkadaşının telefonunu çalan hırsız kameraya yakalandı
Batman’da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek masadaki telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamarasına yansıdı.
Asayiş 27.02.2022, 11:54
Batman’da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek masadaki telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamarasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Batman’da arkadaşıyla kafeye giden bir kişi, arkadaşının uykuya dalmasını fırsat bilerek
masa üzerindeki telefonunu çaldı. Şüpheli, telefonu çaldıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.