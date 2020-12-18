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Uygulamadan kaçan sürücü, kısa sürede yakalandı
655 Düzce-Zonguldak Karayolu’nda dur ihtarına uymayan sürücü fazla kaçamadan ekiplerce yakalandı. ‘Dur’ ihtarına uymayan ve uygulamadan kaçan araca 11 bin 512 lira cezai işlem uygulandı.
Asayiş 18.12.2020, 13:05
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655 Düzce-Zonguldak Karayolu’nda dur ihtarına uymayan sürücü fazla kaçamadan ekiplerce yakalandı. ‘Dur’ ihtarına uymayan ve uygulamadan kaçan araca 11 bin 512 lira cezai işlem uygulandı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kısıtlama çerçevesinde kent merkezinde belirli kavşaklarda uygulama yaptı. D-655 Düzce-Zonguldak Karayolu’nda yapılan uygulamada polisin ‘dur’ ihtarına uymayan F.T. idaresindeki otomobil, Kırmızı ışık, EDS ve tehlikeli araç kullanarak hızla uygulama noktasından kaçtı. Bir sonraki kavşakta uygulama yapıldığını gören araç sürücüsü, ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı. Motorize yunus timleri tarafından ara sokaklarda fazla kaçamadan yakalanan araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları, kırmızı ışık ihlali, polisin dur ihtarı, EDS ve Tehlikeli araç kullanmaktan toplam 11 bin 512 lira adli ve idari para cezası kesildi. Ayrıca Polis ekipleri aracın çevresinde araştırmalarda bulunurken, araçta muayene ve sigorta olmadığı için araç yediemin otoparkına çekildi.
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