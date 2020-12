Uygulamadan kaçan araç drone takibi ile yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bahçeşehir bağlantı yolunda uygulama yapan polis ekiplerini gören araç sürücüsü, uygulamadan kaçtı. Araç drone takibi sonrasında Yığılca yolunda yakalandı.

Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçeşehir bağlantı yolunda kısıtlama kapsamın sokakta olan araçlara yönelik uygulama yaptı. Uygulama esnasında bir araç dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından hızla uzaklaşarak kaçtı. Bu esnada Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri kaçan aracın trafik kurallarını hiçe sayarak hızla kaçışını an be an görüntüledi. Kırmızı ışık, hız ve ters şerit ihlali yaparak hızla kaçan araç sürücüsü havadan yapılan takip ile Yığılca yolunda yakalandı. Araç sürücüsü ve araç içerisinde bulunan şahıslara yapılan kontrolde aracın yakalaması olduğu ve bu nedenden kaçtıkları tespit edildi. Araç sürücüsü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmedikleri için 3 bin 150 lira idari para cezası yazıldı.

İzni olan genç, izni olmayan arkadaşları ile uygulamada yakalandı cezayı yedi

Sokağa çıkma izni bulunan bir şahıs, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik köyünde bulunan arkadaşlarını almaya gitti. Dönüş yolunda Bahçeşehir bağlantı yolunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetlemeye takıldı. Araç içerisinde bulunan 3 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasında izninin olmadığını tespit edildi. Araç sürücüsünün izni olmayan kişileri taşıması ve 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi.