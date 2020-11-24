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Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı

Hatay’da polislerin uygulamasında durdurulan bir arabadan 13 tarihi eser çıkarken, şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 24.11.2020, 19:26
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Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı
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Hatay’da polislerin uygulamasında durdurulan bir arabadan 13 tarihi eser çıkarken, şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesinde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timlerinin gerçekleştirdiği uygulamada, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 4 adet yüzük, 4 adet sikke, 3 adet figür kabı, 1 adet bronş ve 1 adet yüzük taşı olmak üzere toplamda 13 adet tarihi eser ele geçirildi.

Araç sürücüsü Ö.A. ise ekipler tarafından gözaltına alınarak Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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