Uygulama yapan polisi gören sürücüler kaçtı
DÜZCE’DE HAFTASONU OLMASI NEDENİYLE DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ALKOL UYGULAMASI YAPTI. ŞEHİR MERKEZİNDE YAPILAN UYGULAMADA POLİSİ KARŞISINDA GÖREN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ TERS YÖNE GİREREK KAÇTI, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ İSE ÖNCE ARAÇLARI İLE BEKLEDİ SONRA TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUP GERİ GERİ GİDEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI
DÜZCE(İHA) – Düzce’de hafta sonu olması nedeniyle Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol uygulaması yaptı. Şehir merkezinde yapılan uygulamada polisi karşısında gören motosiklet sürücüleri ters yöne girerek kaçtı, araç sürücüleri ise önce araçları ile bekledi sonra trafiği tehlikeye sokup geri geri giderek kaçmaya çalıştı.
Düzce şehir merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Deneteleme Şube Müdürlüğü ekipleri hafta sonu olması nedeniyle direksiyona alkollü geçen sürücüler üzerinde uygulama yaptı. Uygulama tek yön olan Mimar Sinan Caddesi üzerinde yapıldı. Uygulama noktasında araçları durdurarak alkol muayenesi yapan ekipleri karşısında gören motosiklet sürücüleri ters yönde polisten kaçmaya çalıştı. Bazı araç sürücüleri de kendi ve diğer sürücülerin hayatlarını hiçe sayarak tek yönde geri geri giderek uygulama yapan polislerden kaçmaya çalıştı. Ancak mobese kameraları ile plakaları tespit edilen sürücülere de cezai işlem uygulandı.
Yetkililer ise trafikte can ve mal kaybının yaşanmaması, olumsuzlukların olmaması için Düzce şehir merkezinde çeşitli noktalarda uygulamaların devam edeceğini belirttiler.
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