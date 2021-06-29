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Uygulama noktasından kaçtı, kovalamaca sonrası yakalandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan kaçan şahıs kovalamaca neticesinde yakalandı. Ruhsatsız silah ile yakalanan şahsın arabadan inerek kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 29.06.2021, 16:29
Uygulama noktasından kaçtı, kovalamaca sonrası yakalandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan kaçan şahıs kovalamaca neticesinde yakalandı. Ruhsatsız silah ile yakalanan şahsın arabadan inerek kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arifiye ilçesi Dörtyol sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç kontrol için durduruldu. Kontroller yapıldığı esnada polis ekiplerine kimliğini uzatan bir şahıs koşarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonrasında şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden ruhsatsız silah çıkan şahıs gerekli işlemleri için emniyete götürüldü. Şahsın kaçtığı anlar ise o esnada bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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