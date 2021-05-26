banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: 1.900 dolar geçildi
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: 1.900 dolar geçildi
'Müjde dediğiniz doğalgaza neden her ay zam yapıyorsunuz?'
'Müjde dediğiniz doğalgaza neden her ay zam yapıyorsunuz?'
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesi ortaya çıktı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesi ortaya çıktı

Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler

Yalova’da gece yaşanan kısıtlamada uygulama noktasından kaçan otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu.

Asayiş 26.05.2021, 09:19
Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler

Yalova’da gece yaşanan kısıtlamada uygulama noktasından kaçan otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yalova-Bursa yolu Kirazlı Sanayi Sitesi önündeki kontrol noktasında gece saat 02:25 sularında denetleme yapan ekipler hızla gelen bir aracı durdurmak istediler. Z.İ yönetimindeki araç "dur" ihtarına uymayarak kendisini durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan polis ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olaydan sonra aracı ile durmayarak kaçan Z.İ’nin yakalanması için çalışma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri kovalamacanın ardından şüpheli sürücü ve yanında bulunan 2 arkadaşını gözaltına aldı.

Şehit olan Polis Memuru Mustafa Emanetoğlu, bugün saat 12:00 de Yalova Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak olan törenin ardından memleketi Kocaeli Kandıra da defnedilecek.
Yorumlar (0)
19°
açık