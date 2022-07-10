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Uyarılara rağmen denize giren kadın boğulma tehlikesi geçirdi

Küçükçekmece Menekşe Sahili’nde uyarılara rağmen denize giren kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin erken müdahalesiyle yabancı uyruklu kadın son anda kurtarıldı.

Asayiş 10.07.2022, 19:11
Uyarılara rağmen denize giren kadın boğulma tehlikesi geçirdi

Küçükçekmece Menekşe Sahili’nde uyarılara rağmen denize giren kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin erken müdahalesiyle yabancı uyruklu kadın son anda kurtarıldı.

Olay, Küçükçekmece Menekşe Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışa rağmen denize giren yabancı uyruklu kadın, açılmaya başladı. Cankurtaran ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar, cankurtaran ekiplerine haber verdi. Ekipler jet ski ile kadını bularak kurtardı. Yabancı uyruklu kadına ilk müdahale, sahilde bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanstaki müdahalenin ardından kadın kendine gelerek sahilden ayrıldı.

Yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Menekşe Sahili’nde cankurtaran ekiplerinin vatandaşlara uyarısı sürüyor.

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