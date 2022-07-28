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Üvey babasını bıçaklayan genç tutuklandı

Kırklareli’nde üvey babasını bıçaklayan genç ve gencin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen dede tutuklandı.

Asayiş 28.07.2022, 12:30 28.07.2022, 13:28
Üvey babasını bıçaklayan genç tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Özerler Mahallesi’ndeki bir kahvehanede F.P. (17) üvey babası O.F. ile tartıştı. Daha sonra F.P. üvey babasını bıçaklayarak kaçtı. F.P’nin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen dede A.M. Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında yakalanmıştı.

Yalanan dede ve genç gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan genç ve dede sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Genç F.P. ve gencin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen dede A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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