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Usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza yağdı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Basın Ekspres yolunda usulsüz çakar ve emniyet şeridi kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Asayiş 27.09.2021, 12:01
Usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza yağdı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Basın Ekspres yolunda usulsüz çakar ve emniyet şeridi kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi Sivil Trafik Şube Ekipleri ve A Bölge Trafik Ekipleri tarafından Basın Ekspres yolu üzerinde usulsüz çakar kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sırasında üzerinde Savcıları taşıdığını belirten ancak tahsis kararı bulunamayan çakarlı bir servis minibüsüne ceza yazıldı. Öte yandan emniyet şeridini kullanan bir çok araca da cezai işlem uygulandı.

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