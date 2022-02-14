Usulsüz avlanan 18 kişiye ceza

SAMSUN (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından, usulsüz avlanma yapan 18 kişiye cezai işlem uygulandı ve 3 adet av tüfeğine el konuldu.

Av koruma ve kontrol faaliyetlerini devam ettiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 12-13 Şubat tarihlerinde Amasya, Samsun ve Çorum’da çalışma yürüttü. Yürütülen çalışma neticesinde 18 kişiye usulsüz avlanma nedeniyle yasal işlem uygulanıp, 3 adet av tüfeğine de el konuldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “12-13 Şubat tarihlerinde bölge müdürlüğümüz genelinde yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında; usulsüz avlanma nedeniyle 18 kişiye (Amasya 1 kişi, Çorum 3 kişi ve Samsun 14 kişi) yasal işlem yapılmış olup, 3 adet av tüfeğine el konulmuştur” denildi.