Son Dakika
Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız."
Bella Hadid’ten Hindistan’daki başörtü yasağına tepki: “Kadınlara ne giyeceklerini söylemek sizin işiniz değil”
Usulsüz avcılara ceza
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak kafes ve ağ kullanmak suretiyle avlandığı tespit ettiği 2 kişiye cezai işlem uyguladı.
Asayiş 19.02.2022, 12:54
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak kafes ve ağ kullanmak suretiyle avlandığı tespit ettiği 2 kişiye cezai işlem uyguladı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında Süleymanbeyler Köyü Hacullu mezarlığı mevkiinde M.D., ve M.A., isimli şahısların Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak kafes ve ağ kullanmak suretiyle avlandığı tespit etti. Şahısların usulsüz avcılıkta kullandığı kafes muhafaza altına alındı.
İdari yaptırım için tutulan tutanak ve ele geçirilen malzemeler Kdz.Ereğli Av ve Yaban Hayatı Koruma şube yetkililerine teslim edildi.