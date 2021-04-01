banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti

Üstüne oturduğu tiner tenekesi patladı, alevler içinde kaldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir işçi, üstüne oturduğu tiner tenekesinin alev alması sonucu yaralandı.

Asayiş 01.04.2021, 16:26
3
Üstüne oturduğu tiner tenekesi patladı, alevler içinde kaldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir işçi, üstüne oturduğu tiner tenekesinin alev alması sonucu yaralandı.

Olay, Alaşehir Asri Mezarlığı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için yakılan soba kovasının yanına gelen mezarlık işçisi Osman Öz (51) yakınında bulunan tiner tenekesini alarak üzerine oturdu. Bu sırada tenekeden dökülen tiner, soba kovasına sıçradı. Tenekenin patlamasıyla bir anda alevler içinde kalan Osman Öz ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarılan Öz, çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Öz, daha sonra Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar olan Öz’ün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu