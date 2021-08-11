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Usta gazeteci Abdullah Yalçın evinde ölü bulundu

Antalya'da yaşayan ve uzun yıllardır gazetecilik yapan deneyimli isim Abdullah Yalçın, komşularının evinden kötü koku alması üzerine evinde ölü şekilde bulundu. Gazetecinin kız kardeşi, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Asayiş 11.08.2021, 17:24
Usta gazeteci Abdullah Yalçın evinde ölü bulundu

Antalya'da yalnız ikamet eden, ulusal ve yerel basında birçok gazetede çalışarak binlerce habere imzasını atan deneyimli gazeteci Abdullah Yalçın, komşularının evinden gelen kokudan şüphelenmesi üzerine cansız halde bulundu.

Antalya'da gazeteci evinde ölü bulundu

KOMŞULARI HABER VERDİ

Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1380 Sokak üzerindeki apartmanın 3. katında bulunan dairede meydana geldi.

Pis koku komşularını şüphelendirdi! Deneyimli gazeteci evinde ölü bulundu

Ulusal ve yerel birçok gazetede görev yapan 59 yaşındaki Abdullah Yalçın'ın evinden apartmana koku yayılması üzerine durum kardeşi Serdar Yalçın'a bildirildi.

Pis kokular yayılınca usta gazetecinin öldüğü anlaşıldı

Eve giren kardeş, ağabeyinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Antalya'da gazeteci evinde ölü bulundu

KIZKARDEŞİ ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yalçın'ın morga gelen kız kardeşi Özlem Çimen büyük üzüntü yaşadı. Çimen, yakınları tarafından sakinleştirildi. Abdullah Yalçın'ın katıldığı birçok yarışmada ödülleri bulunuyordu.

Pis koku komşularını şüphelendirdi! Deneyimli gazeteci evinde ölü bulundu

#Antalya
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