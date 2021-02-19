Üst geçitten otomobilin üzerine buz kütlesi düştü, 2 kişi ölümden döndü

Afyonkarahisar’da yolda ilerleyen otomobilin üstüne üst geçitten buz kütlesi düştü. Belediye temizlik ekiplerinin üst geçitteki kar birikintilerini temizlememesi yüzünden gerçekleştiği öne sürülen olayda otomobildeki iki kişi ölümden döndü.

Akıllara durgunluk veren olay kent merkezi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinile bilgilere göre, Kadir A.’nın idaresindeki 03 AAK 038 plakalı otomobil Kamil Miras Anadolu Lisesi önüne geldiği sırada yaya üst geçidinden otomobilin üzerine buz kütlesi düştü. Sürücü Kadir A., olayın şoku ile bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederken daha sonra yaptığı hamle ile aracını durdurmayı başardı. Kentin en işlek bölgelerinden olan bulvarda o esnada araç trafiğinin az olması olası facianın önüne geçti. Ölümden dönen Kadir A., ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yolcu ise daha sonra polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili tutanak tutarak, belediye ekiplerine haber verdi.

Afyonkarahisar Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan üst geçitten düşen buz kütlesinin temizlik ekiplerinin yeteri düzeyde temizlik yapmamasından dolayı yaşandığı öne sürülürken, olayla ilgili başlatılan inceleme çalışması ise sürüyor.