Üst geçitten atlayan genç kız ağır yaralandı

Zonguldak’ta üst geçitten atlayan 15 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Devrek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 15 yaşındaki S.G., eski terminal mevkisindeki üst geçide çıktı. Burada kendini aşağıya bırakacağını söyleyen genç kızı çevredekiler ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm ikna çabalarına rağmen köprünün korkuluklarına çıkan S.G., korku dolu bakışlar arasında kendini boşluğa bıraktı. Amatör kameraya saniye saniye yansıyan dehşet anları sonrası anayola düşen genç kızın imdadına o anlara tanık olanlar koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen genç kızın tedavisi sürerken olayı neden gerçekleştirdiğine dair soruşturma sürüyor.