Üst geçitte intihara kalkışan şahsı vatandaşlar kendilerini riske atarak kurtardı

Samsun’da eşinden boşanan ve üst geçitte boynuna halat geçirip korkuluklarda intihara kalkışan 3 çocuk babası şahıs, kendilerini riske atan polis ve vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Ağabali Üst Geçidi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve Fethiye’ye giderek buraya yerleşen 3 çocuk babası M.S. (44), 9 Şubat’ta Samsun’da çocukları ile yaşayan eşi M.S.’den anlaşmalı olarak boşandı. Bunalıma giren M.S. bugün saat 14.30’da Fethiye’den yolcu otobüsü ile Samsun otogarına gelip taksi tutarak Ağabali Üst Geçidi üzerine çıktı. Burada yanında getirdiği halatı ilmek yapıp boynuna geçiren M.S., ipin diğer ucunu da köprünün demir korkuluğuna bağladı. Köprü demirinden sarkan M.S. boşandığı eşini telefonla görüntülü olarak arayıp kendini öldüreceğini söyledi.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polisler M.S.’yi ikna etmek için dil döktü. 9 yaşındaki kızı E.S. hasta olduğu için Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götüren M.S. adlı kadın ise eşinin görüntülü olarak kendisini arayıp intihar edeceğini söylemesi üzerine görüntüden olay yerinin Ağabali Üst Geçidi olduğunu fark edince, taksi tutup yanındaki kızıyla birlikte olay yerine geldi. Üst geçit altına haftalık semt pazarının kurulması üzerine pazara gelen vatandaşlar da intihar girişimini izledi. Boşandığı eşi ve çocuğu yanına koşarak gelen M.S. intihar eyleminden vazgeçmedi. Bu sırada M.S.’nin bir anlık dalgınlığından istifade eden polis ve vatandaşlar kendilerini riske atarak onu yakaladı. Sivil polis ve vatandaşlar, şahsı güçlükle yukarı çekerek kurtardı. Ambulansa alınan adam, Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.