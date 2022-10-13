Üst araması yapılan şahsın üzerinden tabanca ile kurşun çıktı

Başkentte şüphe üzerine durdurulan bir şahsa yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle’de şüpheli hareketler sergileyen N.D.’yi durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız ‘browning’ marka tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi. N.D. hakkında adli işlem başlatıldı.