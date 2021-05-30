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Üsküdar’daki çelik kasa hırsızları yakalandı

Üsküdar’da girdikleri evdeki çelik kasayı çalan şüpheliler, ormanlık alanda kasayı patlatıp içerisinde bulunan yaklaşık 98 bin lira para ve altın ile ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası şüpheliler Avcılar’daki saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı.

Asayiş 30.05.2021, 16:10
Üsküdar’daki çelik kasa hırsızları yakalandı

Üsküdar’da girdikleri evdeki çelik kasayı çalan şüpheliler, ormanlık alanda kasayı patlatıp içerisinde bulunan yaklaşık 98 bin lira para ve altın ile ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası şüpheliler Avcılar’daki saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Üsküdar Ferah Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. ve A.Ç. isimli şüpheli şahıslar hırsızlık için girdikleri evde, içerisinde 84 bin Türk Lirası, 2 bin dolar para ile bir miktar altınların yer aldığı kasayı çalarak kiraladıkları araçla ortadan kayboldu. Yaşanan hırsızlık olayını fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışmalara başlayan polis ekipleri şüphelileri, inceledikleri 84 güvenlik kamerası sonrası Avcılar’da saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı.

Öte yandan, şüphelilerin evden çaldıkları kasayı ormanlık alana götürüp, patlattıkları ortaya çıkarken, şüpheli şahısların geçtiğimiz aylarda Eyüpsultan ve Bağcılar’da yaşanan ’evden hırsızlık’ ve ’kasten yaralama’ suçlarının da failleri olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Y. ve A.Ç. mahkemeye sevk edildi.
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