banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı

Üsküdar’da yollar göle döndü: 1 araç mahsur kaldı, yolcu fenalaştı

Üsküdar’da yoğun yağış sonrası göle dönen caddede araçlar mahsur kaldı. Yol üzerinde seyir halinde olan İETT aracında fenalaşan bir vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş 15.08.2022, 11:58
Üsküdar’da yollar göle döndü: 1 araç mahsur kaldı, yolcu fenalaştı

Üsküdar’da yoğun yağış sonrası göle dönen caddede araçlar mahsur kaldı. Yol üzerinde seyir halinde olan İETT aracında fenalaşan bir vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’un birçok ilçesinde yağışlar sağanak şeklinde etkisini göstermeye başladı. Üsküdar’da yoğun yağış sonrası göle dönen cadde üzerinde 1 araç mahsur kaldı. Yol üzerinde seyir halinde bulunan İETT aracında seyahat eden 1 yolcu ise fenalaştı. Adrese gelen sağlık ekipleri şahsı ambulansa alarak ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur