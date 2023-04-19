Üsküdar’da yıkım esnasında silahla çatıya çıkan şahıs gözaltına alındı

Konu ile ilgili Üsküdar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde; ‘Bugün İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi Harem Sahil Yolu Caddesindeki bir işletmenin Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerince saat 09.00 sıralarında gerçekleştirilen tahliye/yıkım çalışmalarında görevlilere, silah teşhiri ve mukavemette bulunan (T.S.) adlı şahıs yakalanmış, şahsın üzerinde (1) adet kuru sıkı silah ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’